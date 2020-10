Hästanläggning till salu – för 70 miljoner kronor

Nu är Julmyra Horse Center till salu.

Julmyra Horse Center i Heby har byggts upp under ett antal år till den träningsanläggning det är i dag. På vägen har det varit både konkurs och flera ägarbyten. I dag finns runt 200 hästar på anläggningen och bland annat flera professionella travtränare men också både rid- och körvägar, flera träningsbanor och ridhus samt ett antal bostadshus och tomter för byggnation. I dag är anläggningen redo att öka antalet hästar till 500.

LÄS OCKSÅ: Byggde eget drömstall på Julmyra

Ägs av fyra olika bolag

Nu är anläggningen till salu igen. Efter fyra år känner sig huvudägaren klar med sitt innehav:

– När vi gick in i det här köpte vi tillbaka de delar av gården som man tidigare sålt ut. Sedan har vi investerat, renoverat och restaurerat så att anläggningen är toppmodern. Men vi är fastighetsutvecklare och är inte i travbranschen, säger Leif West, vd för Gelba fastigheter AB.

På Julmyra finns plats för både rid- och travsport med olika träningsbanor, kör- och ridvägar och ridhus.

Han konstaterar också att det är lite speciellt att sälja i tider av pandemi och att om bolaget inte hittar en köpare som vill förvalta Julmyra Horse Center så behålls det. Anläggningen ägs av fyra olika bolag men är bara en mindre del i en koncern som bland annat utvecklat Arlanda stad och Steninge Slottsby.

Berättigat till gårdsstöd

Tänkt prislapp är 70 miljoner kronor. Totalt handlar det om 111 hektar mark, varav 16 hektar berättigar till gårdsstöd. Det ingår också sex hektar skog och 28 hektar impediment men i prospektet påpekas att det handlar om mark i eller mellan hagar eller på potentiell tomtmark, vilket i klartext betyder att det inte finns något skogsbruk att bedriva.

Fastigheterna som finns på anläggningen ägs av fyra olika bolag. När anläggningen nu ska säljas finns två olika upplägg. Det ena handlar om ett samlat bud på hela anläggningen, det andra att de fyra bolag som äger fastigheterna på anläggningen säljs var för sig.

Julmyra Horse Center har också uppmärksammats för projekt kring IP Rich Waters-projekt med syftet att skapa bättre vattenmiljöer och minska näringsläckage. Ett antal åtgärder har gjorts för att förbättra vattenkvalité i diken och vattendrag samt minska risken för fosforläckage.

Inom Julmyra Horse Center har det genomförts stora åtgärder för att förbättra hagmiljöer och minska näringsläckage.

ATL TV: Dammar minskar läckage från häst

Julmyra Horse Center

Julmyra utvecklades i början av 2000-talet av traventusiasten Staffan Svensson men finanskris och överklaganden satte stopp och drev satsningen i konkurs. Nya investerare, bland annat Bruno ”Päls-Bruno” Bengtsson, mannen bakom Hornline-hästarna, gick in som ägare. Även Sala Sparbank har funnits med i ägarbilden över tid. Senare kom norrmannen Geir Pedersen in som ägare via bolaget PGF A/S och som vd, men han lämnade sin befattning i februari i år.