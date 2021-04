Spektakulärt försök med hästar i luften

Innan transporten i luften utrustades hästarna med anpassade selar för att kunna lyfta och flyga på ett säkert sätt och utan att skada den.

Räddning av hästar via lufttransport sker redan i dag men i ett försök ville veterinärer från den veterinärmedicinska fakulteten vid universitetet i Zürich och arméveterinärer testa och träna på att förflytta hästar under längre tid i luften än normalt. Enligt Stéphane Montavon, chefsveterinär i armén, förflyttas redan i dag både hästar, kor och andra djur via privata helikopterföretag, skriver tidningen Tages-Angezeiger.

– Men då är djuren inte i luften mer än tio minuter, säger Stéphane Montavon till tidningen.

Genom att kunna låta djuren vara längre tid i luften och därmed kunna transporteras både snabbare och en längre sträcka skulle möjligheten att till exempel hinna ge en skadad häst adekvat vård öka.

Förutom anpassade selar och lyftanordningar förseddes hästarna också med utrustning som blindhuvor och dövades för att inte bli skrämda. Dessutom gavs de lugnande medel innan lufttransporten.

Det avslutande testet i studien gjordes därför med flygningar i 45 minuter och omfattade både förflyttning av en häst i taget och flera samtidigt. Hästarna flögs som mest i 140 kilometer i timmen hängande i selar ett tiotal meter under helikoptern. Under försöket i luften var de både dövade från ljud och försedda med blindhuva. Dessutom hade de getts lugnande medel innan transporten genomfördes.

En bild från försöken den 9 april i Saignelegier i schweiziska kantonen Jura där hästarna lyftes och flögs över trätopparna i 45 minuter i hastigheter upp till 140 kilometer i timmen. Syftet med försöken var att hitta rutiner för att kunna transportera svårt skadade hästar längre tid i luften för att snabbt få adekvat vård på hästklinik.

Under flygningen övervakades hästarna både från marken och från luften där man bland annat mätte hjärtfrekvensen, EKG. Efter flygturen gjordes kontroll av bland annat puls, kroppstemperatur och nivåerna av stresshormonet kortisol. Två av hästarna visade lägre temperatur efter än innan flygningen men hade varken förhöjd puls eller högre nivå av kortisol. Varför är forskarna inte klara över, det är en av de delar som nu ska undersökas mer.

Det ser spektakulärt ut men hästarnas tillstånd följdes under hela försöket av veterinärer både från marken och luften. Om värdena förändrades skulle försöket avbrytas omedelbart.

För armépiloterna var det ett ovanligt uppdrag:

– Även för professionella piloter i armén är arbete med levande djur allt annat än vanligt. Men för att kunna undsätta hästar som skadats eller som är strandsatta eller hotas av oväder måste man öva med friska hästar för att ta reda på hur det bäst kan göras, menar Anton Fürst, klinikchef för hästkirurgin vid universitetet.

En Super Puma helikopter från det schweiziska flygvapnet fraktar tre hästar på samma flygning. Vad hästarna kände vet ingen men troligen hade de ingen uppfattning om vad som hände utöver trycket från selen runt buken och vinddraget. Ingen av hästarna visade heller inga värden som tydde på påtaglig stress eller annan oro.