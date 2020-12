En kusk från Bjäre utmanar mästarna

Tidigt i höstas spelade SVTs serie ”Mästarnas mästare” in på stränderna vid Båstad och Laholm. På grund av covid-19 byttes den varma inspelningsplatsen vid Medelhavet mot något kallare och blåsigare svenska stränder. En av deltagarna, Tomas Eriksson som är köttbonde från Bjäre, fick bara sex dagar på sig att förbereda sig inför inspelningsstarten.

Ett sent avhopp öppnade dörrarna till ett av SVTs mest populära underhållningsprogram för Sveriges mest vinstrika fyrspannskusk. 17 SM-guld, 4 VM-guld och 4 andra mästerskaps-medaljer finns i prissamlingen.

Tomas Eriksson, som slutade tävla 2014, har hunnit bli 58 år. Flera timmar om dagen promenerar han med sina jakthundar men löpkonditionen är det sämre med. Med bara sex dagar från det att han tackade ja till att medverka i vårens upplaga av ”Mästarnas mästare” till dess att inspelningarna startade fanns heller ingen chans att bättra på den.

– Jag vågade inte träna, jag ville absolut inte ha träningsvärk, det får man ändå. Jag testade några av de grenar som har varit med tidigare år, säger Tomas Eriksson när han tar emot ATL i sitt kök på gården utanför Grevie inte långt från inspelningsplatsen i Båstad.

Tomas Eriksson har varit tränare åt det finska landslaget i fyrspann sedan 1991. I år skulle ha varit det sista året, men årets upplägg blev inte riktigt som det var tänkt på grund av covid-19. Han tar fortfarande även emot enstaka hästar för inkörning. Den här hästen tillhör en kund.

Skulle du ställa upp igen i ”Mästarnas mästare”?

– Ja, om jag fick förbereda mig så skulle jag absolut ställa upp, säger Tomas Eriksson.

Han får tyvärr inte avslöja några detaljer från inspelningen men klart är att ingen av de andra deltagarna kände igen kusken från skånska Grevie när de möttes i september. Det blåsiga vädret och det kalla vattnet var till Tomas Erikssons fördel, han bor bara tre–fyra kilometer från havet. De andra deltagarna hade större problem med det bistra höstvädret.

Strax utanför Grevie, några kilometer från Bjärekusten, ligger Tomas Erikssons gård. Som så många granngårdar har den inget namn. Men en fin skylt visar vägen.

Tror du att de andra deltagarna skulle klara av att jobba på din gård?

– Nej, det skulle de inte. En deltävling spelades in här på gården, säger Tomas Eriksson, varpå hela ansiktet spricker upp i ett skratt.

Tävlar inte längre

I dag är Tomas Eriksson köttbonde på heltid. Här på gården, som han tog över efter sin far 1995, finns 150 köttdjur och han odlar även vallfoder och spannmål. På hösten blir det jakt flera gånger i veckan.

Det kommer inte in några egna hästar i stallet längre, det kapitlet är avslutat. Den vinstrike kusken kör bara hästar om han får betalt. Just nu står en stor frieserhäst uppstallad på gården för att köras in och en ponny som yngste sonen rider är inlånad som sällskap.

– Inga pengar i världen kunde få mig att fortsätta tävla. Det stod mig upp i halsen de sista åren, säger Tomas Eriksson.

Tomas Eriksson är en utpräglad tävlingsmänniska. Det blev 17 SM-guld, 4 guldmedaljer i VM och ytterligare 4 mästerskapsmedaljer under hans 33 år som fyrspannskusk. Som ung deltog han även i EM i hoppning på ponny.

Hade flera jobb samtidigt

Under sina 33 år som fyrspannskusk hade Tomas Eriksson flera jobb och sov bara varannan natt. Han arbetade som hovslagare och slaktare på gårdarna runt Bjäre, på kvällar och nätter tog han hand om sina gäss.

– Jag kläckte fram 10 000 ägg om året. Det var bra för det kunde jag göra när det var mörkt och när de andra sov, säger Tomas Eriksson.

– Det var tufft och svårt att få ihop ekonomin och att hinna träna alla hästar. Jag blev nästan knäckt, säger Tomas Eriksson och förklarar att det krävs mellan åtta och tolv hästar för att kunna tävla.

Att bara tanka lastbilen som användes för att köra till olika tävlingsplatser kostade 170 000 kronor om året. Åren utan sponsorer var extra tuffa.

– Det gick ut över resultaten när jag jobbade för mycket och inte hann träna hästarna ordentligt. Det går inte att köra på rutin, säger han.

Är ditt liv enklare nu?

– Ja, även om det inte är enkelt att få ihop ekonomin som köttbonde har jag inte alls samma utgifter, säger Tomas Eriksson.

Det finns 150 köttdjur på gården, de flesta är korsningar mellan charolais och simmental. Tomas Eriksson funderar på att öka antalet något.

Företaget

Bolagsform: Enskild firma.

Ägare: Tomas Eriksson.

Verksamhet: Uppfödning av köttdjur, odling av vallfoder och spannmål. Ett mindre antal uppdrag med att köra in hästar. Tränare åt det finska landslaget i fyrspann, samt tränaruppdrag i Sverige och Norge.

Antal anställda: 1.

Omsättning:

Resultat:

Vinstmarginal:

Areal: 25 hektar samt två arrenden om 58 hektar.

Antal djur: 150 köttdjur.

Tips för att lyckas som fyrspannskusk

Kapital. Det krävs mycket pengar för att kunna hävda sig internationellt i dag. När Tomas Eriksson började kunde han köpa en unghäst för 10 000 kronor. I dag går det inte att hitta en häst under 200 000 kronor.

”Du är inte bättre än din säms-ta häst.” I början var det lätt för Tomas Eriksson att byta ut en häst i fyrspannet. Hästarna var inte så bra så det ganska enkelt att byta ut hästarna.

Om du köper fyra bra unghästar är det bara en som kommer att kunna gå mästerskap. En fyrspannskusk behöver ha åtta till tolv hästar.

Mästarnas mästare

TV-programmet ”Mästarnas mästare” spelades in i Båstad i Skåne och Laholm i Halland under september och oktober. I programmet möter tio före detta idrottsstjärnor, som alla har varit mästare i sin idrottsgren, varandra. De tävlar i olika grenar som kräver fysisk styrka, kondition, uthållighet och inte minst mental styrka och en vinnarskalle.

Den säsong som spelades in i år visas i SVT våren 2021.

Deltar gör: Volleybollspelaren Bengt Gustafsson, tennisspelaren Johanna Larsson, längdskidåkaren Johan Olsson, speedskiåkaren Sanna -Tidestrand, fotbollsspelaren -Frida Östberg, simmaren Therese Alshammar, skidskytten Fredrik Lindström, utförsåkaren André Myhrer, handbollsspelaren Linnea Torstenson och fyrspannskusken Tomas Eriksson.