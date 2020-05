Hästgödselpannan tog 20 år – nu kan den värma gården

Pannan som bränner hästgödsel har utvecklats under 20 år av Biotherm Heat AB. Från början var den för komplicerad för den vanlige användaren, men nu är den självstyrande.

Det började redan för mer än 40 år sedan, när bröderna Mikael och Magnus Janssons far startade företaget i Boden. Då handlade det bara om andra biologiska oförädlade bränslen, hästgödseln kom in senare. Vid Hästföretagarforum i Göteborg för en tid sedan presenterade de pannan och hur den fungerar i praktiken.

– Vi har jobbat i 20 år med bara den här produkten. Men vi är ju norrlänningar, så vi är tålmodiga. Vi har till och med hunnit med en konkurs under tiden, säger Mikael Jansson.

Var för komplicerad

Hästgödselpannan utvecklades av välutbildade tekniker, både inom det egna företaget och av doktorander och professorer på Luleå Tekniska Universitet och universitetet i österrikiska Graz. Men det som var enkelt för dem blev svårare att manövrera för den vanlige stallägaren. Så det som tagit tid har främst varit att utveckla en panna som var lätt att sköta.

– Vi fick skrota styrsystemet som vi investerat 1,2 miljoner i, för ingen fattade hur det fungerade. Vi fick backa bandet och fundera på hur vi skulle få det pedagogiskt, sätta oss vid skrivbordet med funktionskrav och mjukvarukrav. Pannan behövde bli självstyrande.

Tätt med Bryssel

Det arbetet tog mer än fem år. Under den tiden växlades pannan upp från generation 1 till generation 7. Samtidigt har tillståndsarbetet fortlöpt med utredare och handläggare i Bryssel för att mynna ut i ett beslut inom EU. Som ofta är det ansökaren som utgör den detaljerade expertisen, så Mikael och Magnus Jansson har varit tätt involverade.

– När man läser förordningen är det som att läsa manualen till vår anläggning, säger Magnus Jansson.

EU:s förordning om att elda med hästgödsel som fastbränsle blev klar 2017. Det har däremot krävts att någon ansökt om att installera en panna, för att den svenska tillämpningen ska sättas i verket.

Hästskor fastnar

Den som skaffar en hästgödselpanna behöver även en hjälpbrännare. Tillförseln kan vara ojämn i mängd eller struktur, och det händer – inte alldeles sällan – att hästskor och ridstövlar följer med gödseln och fastnar i systemet. Med pellets eller flis som styrs över automatiskt tappar inte pannan temperatur.

Automatiken till hjälpbrännaren och dess kammare har skapats med hjälp av universitetet i Graz. Ingenting av det som ingår i hästgödselförbränningen har klurats ihop på någon kammare, utan beräknats, konstruerats, testats, förkastats och förfinats med hjälp av dem som arbetar med spetskunskapen som redskap.

Gärna färsk

Att elda gödseln är gratis. Den stora vinsten, åtminstone i större städer, är att bli av med gödselstacken, som kan kosta en bra slant för stallet. Dessutom tillkommer gratis uppvärmning. Hur lång avskrivningstiden på investeringen blir beror på hur många hästar som producerar bränsle.

När hästgödsel lagras bildas värme, och som går att se kalla vinterdagar, avgår den till luften. Därför är det bäst att gödseln hamnar i pannan så fort som möjligt, och någon gödselstack behövs inte.

– När vi pratar med folk som använder provanläggningarna är största behållningen att få bort gödselstackarna och urlakningen till vatten. Och så har det blivit väldigt mycket mindre insekter, säger Mikael.

Hästgödseln håller 35-40 procent fukt, men även om den känns torrare när den lagrats, har 20 procent av energin försvunnit efter tio dagar. Flis och pellets har högre energiinnehåll, och är inte lika gratis, men hur mycket som går åt beror på hur noggrann stallägaren är med gödseln, hur många hästar stallet har och vilken typ av bädd som används.

Bröderna Mikael och Magnus Jansson på Biotherm Heat presenterade sin hästgödselpanna vid Hästföretagarforum i Göteborg i vintras, och sedan dess har förfrågningar kommit, både från Sverige och utlandet.

Snitt på sex år

Investeringen ligger mellan en och sex miljoner kronor. Anläggningen finns i tre storlekar, den minsta för 10 hästar, som ger 95 kilowattimmar. Det räcker till att värma upp drygt 600 kvadratmeter, som kan vara både sadelkammaren och andra utrymmen i stallet och bostadshuset intill.

Panna och utrustning står i en fristående byggnad, som är en färdigkopplad central och utgör en egen brandcell. I snitt är investeringen intjänad på sex år, men det vassaste exemplet är en större gurkodlare i Norge, där avskrivningen var fyra månader.

Numera har Biotherm Heat flyttat söderut till Västerås, och bröderna Jansson har mätt ut nästa riktning på utvecklingskartan.

– Pannan har högt tryck, så den kan även ge el genom vatten och en turbin. Det vore tjänstefel att inte titta på förutsättningarna även där, när gödseln är ett så billigt bränsle, säger Mikael Jansson.

Biotherm

Grunden till Biotherm Heat AB startades 1976 av nuvarande ägarnas far Björn Jansson. Då tillverkades Swebo Energibrännare, som exporterades till andra europeiska länder under 80- och 90-talen. Produkterna utvecklades under 90-talet, företaget såldes och ägdes av olika organisationer och konstellationer, men har köpts tillbaka av bröderna Mikael och Magnus Jansson.

Biotherm Heat har även utvecklat en panna för avfall från små- och medelstora slakterier, som nu provas tillsammans med Siljan Chark, Rättviks kommun och länsstyrelsen i Dalarna. Tanken med förbränning på den egna anläggningen är att slippa deponi, transporter och risk för smittspridning. Dessutom att med slaktavfallet tillsammans med träflis komma ifrån nuvarande oljeeldning.

Hästenergi

En normalstor häst producerar kontinuerligt gödsel som ger 4 kilowatts effekt om den eldas.

Ett stall med 40 hästar ger 160 kilowatt, som kan värma 2 500 kvadratmeter lokaler och bostäder.