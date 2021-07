Häst utsatt för sexövergrepp

- Vi har bommat igen ordentligt och satte upp kamera och larm samma dag som det hände, säger drabbade hästägaren Emelie Magnusson till Skånska Dagbladet.





Stressad och svettig

Hästägare rädda

Det var tidigt i söndags morse som Emelie Magnusson upptäckte att allt inte stod rätt till i gårdens stall.- En av hästarna var väldigt uppstressad och helt svettig när jag kom in, berättar hon.När hon undersökte hästarna hittade hon motorolja runt ett av stonas könsorgan.Polis tillkallades och en veterinär kunde konstatera mindre spår och oljerester på såväl in- som utsidan.Den skyldige kan även ha försökt antasta en mindre häst i stallet, som hade sårskador på mulen.Sedan händelsen blev känd har polisen fått en mängd samtal från oroliga hästägare.- Det har spridits rykten om att flera hästar i trakten blivit utsatta men vi har bara fått in en anmälan än så länge, säger Per Gran vid Kävlingepolisen.ATL.nu