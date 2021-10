– Främst pengarna som lagts ner på renoveringen och hur marknaden ser ut. Läget gör mycket också, herrgården ligger ju bara ett stenkast från Stockholm. Det är väldigt tyst och rofyllt på Hässle gård, inget konstant brus som i städerna. Just nu har jag haft en intressent som redan hunnit titta på gården, säger Peter Eriksén.

Vilka faktorer har spelat in när ni prissatt fastigheten?

Gården vid Skälderviken utanför Helsingborg har toppat vår lista över dyraste fastigheter under en längre tid men får nu se sig nerflyttad till andra platsen. Tånga Gård är unik då den kombinerar tillgången till både skog, åkermark, ängar, dammar och hav.

Skogen har skötts av Södra sedan 2018 och tall är det dominerande träslaget. Virkesförrådet är på cirka100 000 skogskubikmeter och medelboniteten på 6,8 kubikmeter skog per hektar och år. Det finns även goda jaktmöjligheter och ett troférum som beskrivs som en bra samlingspunkt under en jaktdag.

Just nu är jordbruket utarrenderat och den nuvarande ägaren har satsat mycket på att utveckla hyresverksamheten på gården.

"Simontorp och Lönebostället ligger på tio i topp listan i landet för smågrisproduktion. Bra nyckeltal, exempel 30 smågrisar per sugga och år. Låga dödstal per kull samt hög smågristillväxt", skriver Johan Herrlin, mäklare på Ludvig & Co, i ett mejl till ATL.

Inom fastigheten finns bland annat bostadsbyggnader, maskinhallar, stall, verkstad och garage.

På Hemnet har annonsen i skrivande stund klickats över 3 700 gånger.

