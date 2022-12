Hårt tryck efter motorsågskörkort

Den 1 januari 2015 ska alla anställda och andra där det finns ett arbetstagar- eller arbetsgivarförhållande där motorsåg används ha godkända teoretiska och praktiska prov enligt lag. Hittills har 65 858 motorsågs- och röjsågskörkort utfärdats och fler lär det bli.

Tar tid att nå ut

B-nivå krävs

Även för skogsveteraner

Utbildningscheckar slut

Systemet med motorsågskörkort sköts av Säker skog som är en ekonomisk förening med LRF och de fyra skogsägarföreningarna som ägare. I stort sett alla utbildare är anslutna till systemet.– Det är ett enormt tryck just nu. Det är en väldigt stor tillströmning både av de som tar det frivilligt och många av de som har kravet på sig men ännu inte hunnit genomföra det, säger Tomas Gullberg, verksamhetsledare på Säker skog.Det är snart två år sedan det blev klart att arbetsmiljöverket från den 1 januari 2015 ställer krav på motorsågskörkort. De som omfattas av utbildningskravet är ofta de som använder motorsåg i annan skog än sin egen. Utbildningar har pågått under tiden, men trycket har vuxit sig som störst nu under slutrakan.– Det tar tid innan det skärpta utbildningskravet når ut till alla. Vi tror nog också att det kommer finnas en hel del kvar att göra även efter årsskiftet, säger Tomas Gullberg.Motorsågskörkortet finns i olika nivåer. De vanligaste är A och B. A-nivån är ett bevis på att du lärt dig behärska din utrustning och sköta den på ett korrekt sätt och dessutom en korrekt arbetsteknik. För att få fälla träd krävs däremot en B-nivå, som är något klurigare.– Att fälla träd är Sveriges farligaste jobb. Det är inte sågen i sig som är farligast. Du måste kunna planera fällningen och känna riskerna för att kunna göra en bra och säker sågning. Det gäller att få till brytmånen rätt (gångjärnet som bildas när trädet fälls). Gör man det undermåligt kan man förlora kontrollen, säger Tomas Gullberg.Högre körkortsnivåer är mer riktade mot olika typer av specialområden för olika branscher. Det kan röra sig om att röja träd som fallit över kraftledningar, beskära träd med hjälp av skylift eller kapa stockar som fastnat i maskiner inom massaindustrin.De nya reglerna om ett motorsågskörkort innebär att alla som använder motorsåg i sitt arbete måste ha ett körkort. För den som endast sågar i sin egen skog krävs normalt inget körkort, men reglerna har en del gråzoner som kanske inte alla känner till. Exempelvis krävs ett körkort om du hjälper till med sågning i din grannes skog, även om du inte får betalt.– Skogsägaren har ett arbetsmiljöansvar även om det bara handlar om att röja i någon annans skog i utbyte mot ved. Skulle det hända en olycka är det klokt om skogsägaren ställt krav på motorsågskörkort.De som sökt sig till Säker skogs utbildningar är alltifrån rena nybörjare till erfarna skogsägare. Överlag tycker Tomas Gullberg att de nya reglerna tagits emot väl.– En kategori som kan känna sig överkörda är ju de som sågat skog i 50 år och tycker att de kan det här och inte vill gå någon kurs. Men det absoluta majoriteten tycker ändå det är bra och många erfarna säger ungefär "vad dumt att jag inte lärt mig det här tidigare".Via landsbygdsprogrammet har Säker skog kunnat ersätta en del av utbildningskostnaderna. De säkerhetscheckar som delades ut till de som frivilligt vill ta motorsågskörkort gick åt i en rasande takt och tog slut redan i våras.Några utbildningscheckar för B-nivån för röjsågskort finns ännu kvar, men i övrigt måste kursdeltagarna nu betala allt själv. Att ta motorsågskörkort kan kosta mellan 4000 och 8000 kronor beroende på vilken utbildning som behövs.Den som känner sig erfaren kan också läsa på en del på egen hand. En nyhet som kan få ner kostnaderna betydligt för de som känner att de redan behärskar motorsågen rätt bra är en webbkurs som Skogsbrukets yrkesnämnd tagit fram.– Det tror vi rätt mycket på för de som har en bra grundutbildning och kan en del från förut. Är man intresserad kan man gå ihop några stycken och se filmerna och träna gemensamt, säger Tomas Gullberg.