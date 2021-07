Hårt arbete väntar i den nya föreningen

Nu skulle en ny förening ta form. Nytt namn, Sveriges Djurbönder, ny verksamhet och nya personer i styrelsen samt ny ordförande skulle innebära ett brott med gammalt elände och ge en skjuts in i framtiden.



Blev det så? Nja, förhoppningarna kom på skam. Missnöjet gror fortfarande hos många. Det är helt enkelt svårt att fylla en befintlig organisation med en verksamhet som inte någon annan redan erbjuder. Men därtill har ju Swedish Meats av föreningslagen varit nött och tvunget.



Lösningen blev att den omstöpta föreningen Sveriges Djurbönder tar över Scans livdjurskrediter, en verksamhet som omsätter runt 250 miljoner kronor per år. Medlemmen kan ha affärer med vem som helst, inte bara Scan. Dessutom ska föreningen genom rådgivning och analyser förse medlemmarna med beslutsunderlag så att de kan driva sin produktion så lönsamt som möjligt.



En falang bland stämmoombuden ifrågasätter det mesta, från ägandet i HK Scan till det klyftiga i att bygga upp den nya rådgivningsorganisationen, och de vill hålla hårt i pengarna.



En annan falang, med styrelsen i spetsen, vill gå fort fram och genom nya medlems- och serviceavgifter bekosta den nya verksamheten. Nästa månad är det dags för extrastämma när de stadgeändringar som vållade friktion i torsdags ska redas ut.



Man kan förstås tycka att de som inte gillar den nya föreningen bör utträda, men det är inte alldeles enkelt, vare sig för medlemmen eller för föreningen. Ekonomin har inte återhämtat sig så insatserna kan återbetalas fullt ut, och om många trots allt skulle begära utträde så frestar det på föreningens kassa.





De två nya styrelseledamöterna Otto Ramel, tillika ny ordförande, och Anniqa E Nygård, får ta täten och jämka ihop de många viljorna. Medlemsnyttan står i fokus, föreningens existensberättigande hänger på om medlemmarna tycker att föreningen ger dem det.



Sveriges Djurbönder representerar 17 000 bönder. Det är en stor och viktig grupp som förtjänar en stark organisation som företräder dem. Den nya statistik som säger att Sveriges självförsörjningsgrad på nötkött nu sjunkit under 50 procent vittnar om allvaret i situationen. Lars Vernersson