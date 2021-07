Hårt arbete att komma tillbaka efter olyckan

Det går bra för Gustav Lindsten. Det vill han gärna berätta.

- Jag vill motivera andra ungdomar. Är ni intresserade av jordbruk, tveka inte utan sök. Det finns bra lantbruksskolor och företagare som ställer upp även för handikappade som vill hålla på inom jordbruksnäringen, säger han.





Lång rehabilitering

Hittar lösningar

Många gårdsbesök

1999 fastnade Gustav Lindsten i utgödslingen när han lekte i lagården hemma på Marklanda gård utanför Växjö i Småland. Högerbenet gick inte att rädda. Rehabiliteringen blev lång och han valde att gå om ett år i grundskolan.Trots vedermödorna fortsatte intresset för lantbruk att brinna starkt. När det blev dags för gymnasieval sökte han sig till Bollerup i Skåne.- Det är jag väldigt glad att jag gjorde. De sa bara "inga problem, vi tar hand om dig och anpassar utbildningen efter dina behov".Gustav Lindsten tycker i och för sig inte att han har så stora specialbehov. Han hittar lösningar som gör att han kan utföra allt han vill. När han var yngre var drömmen att driva ett stort lantbruk. Där har han tänkt om. I höstas, under sista året på Bollerup, började han söka jobb.- Jag kände att vara lantarbetare funkar inte i längden med mitt handikapp, jag sliter ut mig. Så jag tänkte att jag skulle hitta något inom jordbruksbranschen men lite mer som försäljare.Lösningen kom när han svarade på en annons från Agri Syd Center Gross AB i Ängelholm, som säljer förnödenheter till lantbruket. Ägaren Kenneth Andersson gillade Gustav Lindstens inställning och utbildning och det slutade med att Gustav Lindsten köpte in sig som delägare.Nu, två veckor efter studenten från Bollerup, är förberedelserna i full gång för att börja bearbeta ett eget säljdistrikt i östra Skåne, Blekinge, Öland och Småland. Hans bil, automatväxlad och med gaspedalen till vänster om bromsen, målas om till företagets färger och förses med dekaler.Agri Syd Center Gross AB riktar in sig på service till djurproduktionen inom, häst, får, gris, nöt och fjäderfä och säljer allt från spengummin till hästtäcken. Det blir många gårdsbesök.- Man utvecklas hela tiden. Jag är den typen som är rätt så pratglad och har lätt för att prata med bönder, så jag passar nog bättre i den branschen som rör sig runt omkring lantbruk än att själv driva ett stort lantbruk.I våras tog Gustav Lindsten över jordbruket hemma på Marklanda gård. Det är 30 hektar åkermark och där odlar han spannmål och vall. I lagården står fyra kor av lantras. En fjällko är en present från klasskompisarna på Bollerup.- Jag har det som ett hobbyjordbruk vid sidan om mitt jobb på Agri Syd. Lite tanken med det är att man ska kunna prova nya produkter på det jordbruket jag har.Tina Andersson