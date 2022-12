Hårfin omröstning om rätt till jordbruk

I veckan gick den amerikanska delstaten Missouri till valurnorna för att bland annat rösta om ett antal tillägg till delstatsgrundlagen. Det tillägg som orsakade den största splittringen går under namnet "Right to farm", ungefär "Rätten till jordbruk". Tilläggets förespråkare vann med 0,2 procents marginal, skriver tidningen St Louis Post-Dispatch.

Själva formuleringen av tillägget är väldigt allmänt hållen och slår fast att Missouris medborgares rätt att bedriva jordbruk inte får kränkas. De som föreslagit tillägget vill hålla jordbruket fritt från djurskydds- och miljöaktivisters krav på strängare regler. Kritikerna menar att det bokstavligen lämnar fältet fritt för industriella lantbruk att strunta i miljö och djurvälfärd. Det har också framställts som en väg in för utländska köpare av jordbruksmark.Andra menar dock att varken de som är för eller emot har rätt. Ordalydelsen är så generell att den i praktiken inte gör någon skillnad i jämförelse med vad som redan gäller.Med den hårfina marginalen lär det bli en ny rösträkning.Kampanjerna inför omröstningen drog in totalt 10,3 miljoner kronor, två tredjedelar av det till ja-sidan som bland annat fick in 2,5 miljon från delstatens branschorganisation för grisuppfödare. Den absolut största givaren till nej-sidan var The Humane Society, USA:s största djurskyddsorganisation.En i sammanhanget gigantisk spelare, Monsanto, som har sitt högkvarter i staden Creve Coeur i Missouri, har medvetet hållit sig utanför debatten.Liknande tillägg till grundlagen har antagits i North Dakota och Indiana.