Hårdnade strid om returpapper

Skogsindustrierna är arga på de kommunala avfallsbolagen. Enligt ett brev till Miljödepartementet, som Skogsindustrierna skickade i förra veckan, har kommunala avfallsbolag börjat lägga beslag på returpappret. I strid mot gällande regler.



Skogsindustrierna skriver att kommunerna "anser sig både kunna inrätta egna insamlingssystem och tillskansa sig det insamlade materialet, trots att uppdrag från det som i lagens mening är producenter saknas." Eftersom returfiber är en viktig råvara för skogsindustrin ser man ogärna att andra aktörer "plockar russinen ur kakan" och fördyrar verksamheten för massaproducenterna.



Skogsindustrierna menar också att avfallsbolagen hotar hela den infrastruktur kring pappersinsamlandet som industrin byggt upp under många år till stora kostnader. Returpappret som kommunerna samlar in riskerar dessutom att eldas upp.

"Den snabba utbyggnaden av den kommunala förbränningskapaciteten innebär att under dåliga tider, med svårigheter att till goda villkor avsätta returfibern, kan betydande mängder returfiber komma att förbrännas i strid med återvinningshierarkin..."



Enligt Skogsindustriernas brev har Naturvårdsverkets senaste enkät i ämnet visat att Sverige ligger i världstoppen när det gäller återvinning med 91 procent för returpapper och 74 procent för pappersförpackningar. Härje Rolfsson