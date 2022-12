Hårda hygienkrav i pestens spår

– Spridningen av sjukdomen har gått fortare än förväntat vilket kan tyda på att omfattningen i östra delarna av Europa är större än vi tidigare trott, säger Lena Hult, tillförordnad smittskyddschef på Jordbruksverket, i ett pressmeddelande.

Mycket smittsam

Får inte ha kontakt

Under 2014 har flera utbrott av afrikansk svinpest på vildsvin och enstaka tama grisar i Polen, Lettland och Litauen rapporterats.Förra veckan meddelade litauiska myndigheter att afrikansk svinpest konstaterats på en stor besättning i norra Litauen.Sjukdomen är mycket smittsam. För att den inte ska spridas till Sverige är det viktigt att följa reglerna för hygien och utfodring, påpekar Jordbruksverket.Att mata såväl tama grisar som vildsvin med animaliska livsmedel och matavfall är till exempel inte tillåtet."Mat av animaliskt ursprung bör heller inte slängas i naturen eftersom det då kan komma i kontakt med vildsvin", skriver jordbruksverket på sin hemsida.Viruset sprider sig även med personer, kläder, bilar och redskap. Det kan överleva under långa perioder i fruset kött och i icke värmebehandlade fläskprodukter som exempelvis rökt korv.Personer som besökt de delar av Europa som har afrikansk svinpest får inte ha kontakt med grisar och grisgårdar de första två dygnen i Sverige, enligt Jordbruksverket.Det är heller inte tillåtet att föra in vildsvinsprodukter till Sverige från smittade områden.