Hård kritik mot "plåtschabrak"

Volvokoncernens svaga resultatutveckling de senaste åren har lett till att vd Olof Perssons framtid har ifrågasatts.

Går för dåligt

Vill inte kommentera

Han tillträdde 2011 och för det året blev resultatet 8,75 kronor per aktie. I fjol landade resultatet på 1,03 kronor.Aktiespararna beskriver fordonsjätten som "ett plåtschabrak som har kört fast i leran" - och Volvos styrelseordförande Carl-Henrik Svanberg säger sig ha förståelse för krktiken.– Jag tror alla aktieägare, styrelsen och ledningen delar samma uppfattning. Lönsamheten i Volvo är för låg. För det har det lagts ett ordentligt omstruktureringsprogram, och det kommer vara avslutat när vi lämnar det här året, säger Carl-Henrik Svanberg till Ekot.De senaste fyra åren har Stockholmsbörsen gått upp med nästan 50 procent. Under samma period har Volvoaktien backat med cirka 5 procent.Förra året tvingades över 3 000 tjänstemän lämna Volvo till följd av ett pågående besparingsprogram.Vd Olof Persson försökte under onsdagens bolagsstämma dämpa kritiken. En vändning är på gång, var budskapet.Däremot ville han inte kommentera EU:s kartellutredning, med hänvisning till sekretess.Han betonade dock att det faktum att Volvo avsatt 3,8 miljarder kronor för eventuella böter inte ska ses som ågot erkännande av skuld.