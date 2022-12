Hård kamp ledde till seger

Hög skörd trots låga kostnader blev vinnarkonceptet för Albin Gunnarson, odlingsexpert på Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare, som ställde upp och tävlade från Sveriges sida.

Lägsta kostnaden

Gick sin egen väg

Ingen rolig syn

Skörden i hans tävlingsparcell på 5 761 kilo per hektar låg bara 50 kilo under den högsta skörden.Däremot hade han den lägsta kostnaden bland tävlingsdeltagarna och täckningsbidraget blev hela 990 svenska kronor mer per hektar jämfört med Polen som kom tvåa.– Det här visar att vårt svenska system att odla höstraps står sig väl internationellt, säger Albin Gunnarson.Men det var en dramatisk väg till vinsten. Albin Gunnarson fick betydligt sämre plantuppkomst än de andra.I samband med sådden gödslade han med 35 kilo kväve till skillnad från sina medtävlande som höstgödslade senare.Han ogräsbekämpade inte och hans vårgödslingsstrategi skilde sig också från de andras eftersom han dels var ute senare och dels bara lade en giva med ammonsulfat motsvarande 150 kilo kväve.– Det är den billigaste formen av kväve. Jag räknade på det och kom fram till att jag skulle köra det för att hålla nere kostnaderna, berättar han.När han kom ner till DLG-Feldtage i juni var rutan ingen rolig syn. Rapsen var 20 centimeter kortare än de andras.– Jag tänkte, att nu är det kört, säger han.En förbipasserande rådgivare skakade på huvudet och undrade vad han höll på med. En tysk lantbrukare däremot fick helt rätt för han sa att det nog skulle gå bra eftersom han brukade göra likadant hemma!