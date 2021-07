Har tillräckligt med björnspillning

Under årets sommar- och höstmånader har jägare och frivilliga samlat in spillningsprover för att se hur många björnar som finns och vilket kön de har. Kenneth Karlsson på länsstyrelsen i Jokkmokk ska sammanställa proverna. Med hjälp av statistiska beräkningar och dna-analyser ska proverna visa hur stor stammen i Norrbotten är.



Han har fått in prover på de flesta hörn i länet, men färre från de mer obebodda ställena, vilket kan påverka resultatet.



- Det kan naturligtvis ha den konsekvensen att vi har missat många hundra björnar i de här områdena. Det är väl troligt att vi har gjort det. Men det finns statistiska modeller för att beräkna en björnstam även om man inte har prov från alla björnar, säger Kenneth Karlsson till radion. ATL.nu