Här skyddades mest skog

Det har bildats 229 nya biotopskyddsområden och tecknats 123 nya naturvårdsavtal i Sverige under 2014.

Flest avtal

Biotopskyddsområdena är på 1 043 hektar produktiv skogsmark och för det beslutade Skogsstyrelsen att ersätta markägarna med 121 miljoner kronor.För naturvårdsavtalen på 579 hektar fick markägarna totalt 21 miljoner kronor. Under 2013 skyddades totalt 2 033 hektar skogsmark för totalt 144 miljoner kronor.Flest biotopskyddsområden tillkom under 2014 i Dalarnas län med 42 områden, som omfattar 262 hektar produktiv skogsmark.Största delen av arealen i Dalarnas län som skyddades var äldre naturskogsartade skogar. Flest naturvårdsavtal tecknades under 2014 i Västra Götalands och i Värmlands län med 19 nya avtal per län.