Har jag rätt att få ut data om min skog?

Det stämmer att skogsbolagens skördare samlar in data om bland annat utfallet av en avverkning. Det är dock inte dessa data, utan den särskilda virkesmätningen som sker efter avverkningen, som ligger till grund för det mätbesked som du får. Normalt får du därför inte del av själva produktionsdatan från skördaren.

Genom den nya dataskyddsförordningen GDPR, som antogs under 2016 och började gälla fullt ut under 2018, har privatpersoner numera rätt att få information om personuppgifter behandlas av ett företag, och i så fall vilka. Bestämmelsen gäller dock endast personuppgifter. En personuppgift är all information som kan göra att du som privatperson kan identifieras utifrån dessa uppgifter. Det kan vara till exempel ditt namn, din e-postadress, ett foto på dig, ditt ID-kortnummer och din IP-adress när du surfar på nätet.