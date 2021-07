Här grävs det på nätet

Ur Boggi nummer 2 2010

SiteLink heter systemet som via mobilt internet gör att alla enheter kan kommunicera med varandra. Systemet använder antingen fast eller trådlöst bredband. Därmed kan hemmakontoret lätt lägga ut ändringar i ritningarna via nätet direkt ut i maskinerna.

Det passar särskilt bra i projekt där ritningarna ofta ändras.



Vinsten med detta är uppenbar. I dag sker uppdateringarna av ritningarna oftast genom att någon åker till arbetsplatsen och gör uppdateringen där vilket kostar både tid och pengar.

Kontoret kan också följa arbetet över nätet i realtid och, om det behövs, fjärrstyra maskinens dator. Det innebär också att maskinföraren kan få datasupport över nätet. Datapersonalen kan gå in i maskinens dator från en annan ort och göra uppdateringar och liknande.



Men kommunikationen går även åt andra hållet. Föraren kan kommunicera med alla andra i systemet genom sms-liknande meddelanden.



Det går alltså att skriva ett meddelande på displayens tangentbord till bandschaktaren hundra meter bort eller slänga iväg en fråga till kontoret.



Eftersom alla enheter kommunicerar via internet behövs inte längre den gamla radiolänken för korrektionssignalen.



-Vi använder internetförbindelse även för korrektionssignalen. Naturligtvis går det att fortfarande använda radio om man vill, men då är det bara en extra kostnad, säger Bengt Lindell på Topposition som säljer SiteLink.



Alla maskinrörelser sparas också i en databas som sedan kan användas för olika beräkningar.



-Bland annat kan man använda den för att bestämma schaktad volym, säger Lindell.



SiteLink har tagits fram av Topcon, ett japanskt företag, och har testats på tre ställen i världen, bland annat Lövstatippen i Stockholm. Orsaken att Sverige blev en av teststationerna är att vi ligger långt framme när det gäller att använda styrsystem.



Som helhet kommer systemet att visas på tyska mässan Bauma under april i år.



Även Scanlaser verkar ha något liknande på gång. Riktigt vad som ingår i det är oklart.



-Vi har inget namn för det ännu men det är en trådlös överföring. 3G-lösningen är i slutfasen av testningen. Under kvartal ett i år bör vi kunna erbjuda den till kunder, berättar Magnus Thibblin på Scanlaser. Per Österman