Här finns alla gasbilsmodellerna

Den är tänkt som uppslagsverk för alla med gasbilsplaner men också som upplysning, rent av underhållning för vem som helst.



Guiden visar de gasbilar som finns både i Sverige och på den globala marknaden hösten 2009 men också de som väntas bli tillgängliga framöver. Här finns också priser, prestanda, räckvidd, säkerhet, länkar till vidare läsning och mycket annat. Här finns också flera fyrhjulsdrivna biogasfordon.



Guiden kan hittas på www.ostersund.se/omkommunen/miljoarbetet/grontrafik.4.3f31d357118c7a4571680002252.htmleller direkt via www.adore-it.eu/ klicka på New extensive ADORE IT biogas car guide!

ATL