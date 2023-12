”Har en pressad bondeföretagare råd att jaga själv?”

Skuldräntorna har nu femdubblats, även om de förhoppningsvis sjunker ner till 2,5-3 procent om några år. Just nu blöder mitt företag, och många andras.

Många arrenderar ut jakten för 100-200 kr per hektar, och är vilttillgången dålig ska det kanske ligga där.

Till skillnad från jordbruksarrenden är jaktarrenden vanligen ettåriga, med kort uppsägningstid.

Jag kollade på nätet och hittade förmedlingssajten Jaktmarknad.se, startad 2022 av två jägmästare från Nyköping. Mycket seriös med stor ”Hemnet-känsla”, öppen anbudsgivning och mobilt Bank-id åt båda håll. Även mera diskret anbudsgivning kan, eller kommer att kunna, erhållas. Många markägare föredrar kanske det.

Det var inte rimligt att själv sköta anbudsgivningen så jag anlitade Filip och Staffan på nämnda förmedlingssajt. De tar en mindre del av första årsarrendet för sina tjänster och det tycker jag det är värt.

Jaktmarken är bra nära Linköping med mycket dov och vildsvin, lite kronhjort och älg och rådjur i mindre omfattning. Jaktmarken låg ute på Jaktmarknad.se i fem veckor.

Många seriösa bud inkom, de flesta mellan 200 och 400 kr per hektar. Flera bud låg upp till 500 kr/ha och 3-4 bud låg över 600 kr per hektar. Utan en proffsig förmedlingstjänst torde jag fått ut kanske 4-500 kr per hektar. Nu blev det betydligt högre.

För mitt småföretag innebär detta en viktig omsättningshöjning, och ett jaktnetto på betydligt mer än hälften av vad jordbruks eller skogsnettot är.

Därför bör en bondeföretagare i förvaltningen av sina tillgångar och där betydande jaktvärden finns, ha koll på var marknadsvärdet ligger. Naturligtvis varierar jaktvärdena beroende på vilttillgång och läge i Sverige.

Har man intresse av att själv jaga eller vill upplåta jaktmarken åt jägare i bygden ska man givetvis göra det men man bör ändå ha koll på var marknadsvärdet på jakten, och andra mjuka värden i företaget, ligger.

Förr motsvarade värdet på jakten kanske köttvärdet, eller en del därav. I dag är intresset betydligt större än det finns jaktmarker. Jakt är en fantastisk hobby och även med rätt höga jaktarrenden billigare än till exempel att ha häst eller spela golf. Vill man minska den egna insatsen i ett jaktlag kan man vara flera som jagar och/eller ordna seriösa säljakter om markägaren så medger.