Här blir det läckert i stället för sopberg

Sedan 2007 har det minskat med 80 procent, enligt butiksinnehavarna Anna och Stefan Billing.

Varje morgon samlas varor med passerat bäst före-datum in. Kocken Karl-Johan Remmert, med förflutet på kändiskrogar, använder sin fantasi och sätter ihop en meny. Rätterna kan sedan köpas i delikatessdisken.



I valrörelsen driver nu jordbruksministern på för att minska matsvinnet. Eskil Erlandsson har som mål att det ska slängas 20 procent mindre mat 2015. Den offentliga sektorn ska gå före och halvera svinnet - det är där det är värst.



Det är bra att någon driver på. För vem håller inte med om att det är ett enormt slöseri, dåligt för klimat och miljö? Och visst är det ett etiskt problem att vi slänger och andra svälter, även om det inte mättar fler just nu om just vi blir bättre på att laga rester till kvällsmat.



Mellan 20 och 30 procent av den mat som produceras, 900 000 ton årligen, går ut i soporna. Var tredje eller fjärde liter mjölk hälls ut. Man baxnar.

Tydligen är det fortfarande så att de flesta av oss hellre läser "bäst före" som lika med "farligt efter".



Stefan Billing är besviken för att inte fler av hans kollegor har tagit efter. Ett annat sätt är att butikerna rear ut varor som är på väg att bli för gamla. Men sådana varor köper ingen, säger Stefan Billings erfarenhet. Med lite kunskap skulle vi bli våra egna resurskockar. Och priset kan väl vara en morot när många vill ha billig mat. Det vore bra med mer differentierade priser och flera olika kvaliteter.



Bättre hemkunskap och maten in i geografi och matematik i skolan, är Eskil Erlandssons recept. Men det får inte bli så präktigt att det blir mossigt och trist.

För övrigt är steget väldigt långt till en lugn skolmatsal där eleverna äter gott. Det jag ser i skolan är ibland 20 minuters lunchrast då barnen ska stå i kö, springa genom en skränig matsal och äta mat som inte lagats på skolan. Med begränsningar på hur mycket de får ta.



Fall inte för frestelsen att bara döpa om mattanterna till kockar och matsalen till restaurang utan ha täckning för orden.Helena Wennström