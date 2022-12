Det lägsta priset 1 420 kronor, betalas i Mälardalen medan det högsta priset 1490 kronor per ton för höstvete (kvarn) gäller prisområdet väst.

Fodervete betalas med mellan 1 240 till 1 360 kronor per ton. Rapsfröpriset ligger på 2840 kronor per ton med undantag förKalmar där det är 2850 kronor per ton. För övriga priser, se Svenska Foders hemsida .Här kan du jämföra med övriga spannmålshandlares slutpriser för skörd 2014 (observera att till exempel varierande fraktavdrag och andra prisregleringar hos de olika aktörerna inte gör priserna helt jämförbara): Kalmar Lantmän Lantmännen Lantbruk Kristianstadortens Lagerhusförening