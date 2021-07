Här är kommunen som handlar schyst

Och att det tagit så lång tid innan debatten kom. För visst är det orimligt att kommuner köper in mat till skolbarn och gamla som är producerad med metoder som är olagliga här.



Laholms kommun har som bekant tagit initiativ till en livsmedelspolicy som säger att svensk djurskydds-, livsmedels- och miljölagstiftning ska gälla för det som upphandlas.



Huruvida det är i överensstämmelse med EU-regler och lagen om offentlig upphandling debatterades i onsdags av bland andra jordbruksminister Eskil Erlandsson, Michael Stråhle Wärring, servicenämndens ordförande (M)

i kommunen, och Peter Lindblom, Konkurrensverket, samt initiativtagaren, grisbonden Per Karlsson.



Jordbruksministern och Konkurrens­verkets man var överens om att det går att ställa krav över EU:s minimiregler för exempelvis djurskyddet. Kraven får dock inte vara diskriminerande så att exempelvis produkter från något land utestängs. Det ska också gå att kontrollera att kraven uppfylls. Enligt Peter Lindblom är det problemet, det är svårt att kontrollera leverantörer världen över.



Michael Stråhle Wärring konstaterade att det i animalieproduktionen handlar om djur och de ska behandlas väl, och därför är det rimligt att ställa krav, samt att vem som helst får sälja men vi kan låta bli att köpa.

Kan man som köpare inte kontrollera att kravspecifikationen uppfylls så väljer man väl något annat. Är det att diskriminera?



Det är i alla fall positivt att dagens stora engagemang för mat gör att tiden är mogen för en förändring. Det är dags att kommunerna slutar att göra det lätt för sig genom att köpa in så stora poster att bara enstaka leverantörer kan lämna offerter. Det om något begränsar konkurrensen. ­Politikerna måste ge tjänstemännen tydliga instruktioner.



Den 24 november beslutar Laholms kommunfullmäktige om livsmedelspolicyn. Det vore egendomligt om den inte antas. Sannolikt överklagas den och prövas i domstol. Det vore högst egendomligt om den klandras, för i så fall är det klart att den svenska djurskyddslagstiftningen har spelat ut sin roll. Lars Vernersson