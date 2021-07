Här är årets traktor i Europa

Förra året var det Valtra T254 Versu Smart Touch som utsågs till årets traktor. Nu får Valtran maka på sig för mellanklasstraktorn Case IH Maxxum 145 ActiveDrive 8, vars design även prisbelönades av juryn. Dessutom vann Same Frutteto CVT 115 S i kategorin "Best specialized", medan Fendt 313 vario tog hem klassen "Best utility".