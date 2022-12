Traktorn är den största i Magnum-serien.

Guldpris

CVX 380 har steglös transmission som standard och den sexcylindriga motorn på 8,7 liter levererar 380 hästkrafter.Bäst design anses Deutz Fahr 9340 TTV ha och får därför priset The Golden Tractor på mässan. I kategorin specialtraktorer tog New Holland T3.75F hem priset.Årets traktor, eller Tractor of the year som det officiellt heter, utses av 24 journalister från olika tidningar runt om i Europa. Förra året tog Claas Axion 850 hem priset för Årets traktor och Lamborghini Nitro 130 Vrt vann priset för bästa design.