Hans recept hjälper skydda tallen mot älg

RÖDEBY (ATL)

Receptet är hemmagjort. Men kletet funkar, konstaterar skogsägaren Carl Gunnar Ottosson i Rödeby utanför Karlskrona i Blekinge.



Tre kilo släckt kalk, ett kilo krita och ett kilo blästersand blandas med ett kilo rå linolja. Därefter ska blandningen ha lagom mycket vatten och vispas så att konsistensen blir lik geggamoja. Då häftar den fast på plantorna.



En vecka om året, precis innan älgarna går över från sommarbetet till vinterbetet, är han ute i sin skog och behandlar tall- och granplantor med den vita sörjan. Älgarna ger sig på plantorna ändå, men förstör inte lika mycket.

- Men om jag inte gjorde detta så skulle det inte gå att få upp tall alls, säger Carl Gunnar Ottosson.



Han bedömer att älgstammen vintertid i hans område är mellan sju och tio älgar per tusen hektar. Den behöver halveras. Skjuts inte fler älgar gör vi också älgstammen en björntjänst. Det blir ingen bra stam om det inte finns tillräckligt med foder, poängterar Carl Gunnar Ottosson.

Granplantorna skyddsbehandlar han under de första två åren och tallplantorna så högt han når.



För att öka mängden viltfoder försöker han få fram så mycket självsådd tall som möjligt. Han gör det han kan göra. Men det räcker inte. Älgskadorna är ändå stora.



Carl Gunnar Ottosson tycker inte att han får någon hjälp alls av myndigheterna att bedriva ett ståndortsanpassat skogsbruk.

Han har varit i kontakt med jordbruksministern, riksdagens jordbruksutskott, Skogsstyrelsen, viltvårdsnämnd, länsstyrelsen och Naturvårdsverket. Han har ansökt om skyddsjakt både förra säsongen och den innevarande och när han inte fått det har han begärt ersättning av länsstyrelsen och Naturvårdsverket för förstörd skog. Ingenting har hänt.



Fortfarande väntar han på besked om årets eventuella skyddsjakt från Naturvårdsverket. Men kommer ett positivt besked nu är det ändå för sent. Han vill inte skjuta en ko med ett foster i.

Enligt Carl Gunnar Ottosson måste lagstiftningen förändras. Från att det nu finns en möjlighet för myndigheterna att bevilja skyddsjakt, måste det bli en skyldighet.

- Då kommer också automatiskt ersättningsfrågan in i bilden, menar han.



Ingen kan begära att skogsägare ska bedriva en verksamhet som bara ger förluster. Vill samhället bryta trenden och få fler att satsa på tall måste skadedrabbade ersättas av jägare eller av myndigheter, enligt Carl Gunnar Ottosson.



Att Skogsstyrelsen för en gångs skull höjt rösten, Carl Gunnar Ottosson hänvisar till generaldirektör Monica Stridsmans uttalande nyligen, var bra.



Nu vill han se ett förslag från regeringen om en älgförvaltning som sätter press på jägarorganisationerna, länsstyrelsen och Naturvårdsverket.



Vi får se om Carl Gunnar Ottosson blir nöjd. Birgitta Sennerdal