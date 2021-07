Hans hästgård växte till företag

Hagalunds gård ligger vackert på landsbygden mellan Sigtuna och Knivsta, omgiven av härliga ridvägar. Sten och hans fru Marie köpte gården för drygt fem år sedan. Upprinnelsen var att de skaffat sin allra första häst, snabbt följd av ponnyer till tvillingarna Anna och Erik.

- Vi bodde i villa i Järfälla och hyrde sex stallplatser två och en halv mil hemifrån. Det blev mycket farande och flängande. För att orka började vi titta efter något eget, berättar Sten Gerdt.





Hagalund hade allt de sökte: ett funktionellt stall, ridhus, bostad och bra ridvägar.- Visst var gården större än vi tänkt oss, men vi fastnade för den ändå.Då hade Sten och Marie ingen tanke på att starta företag.- Hästarna var vår hobby. Vi ville ha ett enklare liv!I dag har drömmen om en egen hästgård vuxit till en etablerad näringsverksamhet. I stora stallet ryms 20 boxar och tre uteboxar. Ytterligare ett stall har inretts med sex boxar.Tio av gårdens hästar är familjens egna, resten är inackorderingar. Kunderna erbjuds full service sju dagar i veckan, året om: Daglig vistelse i hagen, in- och utsläpp, mockning och fodring med havre, korn, hösilage, betfor och mineraler samt halmströ.Även om inackorderingarna utgör huvudverksamheten köper Stall Gerdt även in yngre hästar med potential. De rids in, utbildas och säljs. Nästa midsommar föds två föl - startskottet på familjens egen uppfödning.- Vi har betäckt två ston i år. Båda är dräktiga. Det känns jättespännande!Till vardags styr Marie upp ordningen, medan Sten åker till jobbet i Solna där han utvecklar respiratorer och narkosapparater. En hästskötare hjälper till på gården.- Här finns alltid något att göra: laga stängsel, skrapa och grusa infarten, ta emot foderleveranser... Det är ett tufft schema, men väldigt kul!Dottern Anna, 16, går elit-idrottsgymnasiet i Uppsala med inriktning på dressyr. Erik studerar på kunskapsgymnasiet och tävlar i hoppning.- Hela familjen är engagerad. På helgerna är det tävlingar. Marie och jag kör varsin trailer. De flesta inackorderingarna tävlar målinriktat. En hel karavan kan lämna gården på helgerna.Att vara med i LRF är självklart. De satsar ju aktivt på både hästhållning och småföretagande.- Jag älskar livet på Hagalunds gård och har aldrig ångrat att vi tog det här steget.Christina Bruun