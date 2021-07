Hannoveranerklubb bildad i Sverige

- Nu kan vi använda alla de hingstar som är godkända av tyska Hannoveranerförbundet. Vi får också kvalificerad avelsrådgivning, och ston och föl kan registreras in i den tyska stamboken hemifrån Sverige, säger Pernilla Ström som valdes till ordförande för Svenska Hannoveranerklubben.



- När det gäller marknadsföring och försäljning så får vi ta del i ett internationellt nätverk. Hannoveranerförbundet är verksamt över hela världen, och hannoveranerhästen är ett väldigt starkt varumärke, berättar hon. Man har också ett väl utbyggt auktionssystem.



Ett trettiotal personer samlades i Lund under söndagen för att diskutera och klubba stadgar. Tyska Hannoveranerförbundet representerades genom Dr Ludwig Christmann, som arbetar med avel i utlandet.



Pernilla Ström berättar att de är många intresserade i Sverige som länge har funderat på att starta en svensk lokalavdelning till det tyska Hannoveranerförbundet. Reglerna kring brännmärkning har tidigare satt stopp för det, men nu öppnades nya möjligheter i och med att tyskarna släppte sitt krav på brännmärkning



- Det här är en klubb för oss som gillar hannoveranare. Jag tycker det är väldigt bra hästar, med framför allt ett gott temperament och god ridbarhet. De är vackra att se på och har stor potential att bli fina sporthästar, säger Pernilla Ström.



- Under 2011 kommer vi att ordna fölchampionat, och så småningom ska vi ha sto- och unghästtester enligt tysk modell. Det tyska systemet är mera utbyggt och internationellt mer känt än det svenska systemet. De unga hästarna visas uppsuttet och rids även av testryttare. Temperament och ridbarhet är viktiga bedömningspunkter, berättar Pernilla Ström. Eva Johansson