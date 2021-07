Han vill skydda sin gamla skog

SKRUV ATL

Vägen till Vedamåla slingrar sig genom Vilhelm Mobergland. Helt plötslig öppnar sig landskapet. De täta granridåerna byts mot lövskog och nyligen röjda betesängar. Det är en pastoral idyll som sträcker sig kilometervis i alla riktningar.



Här skulle en naturvårdande myndighet kunna leka blindbock, peka vart som helst och få fram skyddsvärd natur. Gamla tallar, granar, ekhagar eller stengärdsgårdar och strömmande vattendrag är strösslade över fastigheten.





Kometprogrammet, som ska testa om frivillighet och naturvård kan samsas, har startat och de första ansökningarna droppar in. I Kronoberg, som är ett av fem Kometområden i Sverige, har det kommit in anmälningar om frivilliga avsättningar till naturvård från över 20 markägare.En av dem är Magnus Ahlström Widströmer som äger gården Vedamåla utanför Skruv. Han fick för några år sedan jobb som systemutvecklare i Växjö. Då passade han på att flytta hem och bygga hus i byn Vida, några kilometer från Vedamåla. I Vida driver föräldrarna lantbruk med bland annat köttdjur.- Jag köpte gården Vedamåla 2005. Den har tillhört en släkting och huset har inte varit bebott sedan 60-talet.Förutom boningshus och ekonomibyggnader var det cirka 140 hektar mark, varav drygt 100 hektar produktiv skogsmark. För att betala av lån började han se över fastigheten och undersökte vad som kunde avverkas. Han upptäckte då också många områden som han tyckte borde sparas.- Jag hörde talas om att de hade prövat frivilliga naturvårdsavsättningar i Finland för något år sedan. Jag tror att ett frivilligt system är betydligt mer uppskattat än att låta myndigheterna ensidigt bestämma.Han lämnade in en ansökan till Kometprogrammet i juni och tillsammans med Lars Nordberg på Skogsstyrelsen kom han fram till att han frivilligt ville avsätta fyra olika områden för naturvård. Det är fyra områden på sammanlagt cirka sex hektar med gammal gran och tall. Det var också ett område på en liten udde i sjön.För två av områdena vill Magnus Ahlström Widströmer ha biotopskydd. Det innebär ett strängare naturskydd som ger mer pengar, se artikel här intill, men användningen av marken är då starkt begränsad för all framtid.För de två andra områdena vill han ha ett naturvårdsavtal i 50 år. Skogsstyrelsen sitter just nu och bestämmer vilka ansökningar som ska få pengar. Härje Rolfsson