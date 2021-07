Han vill ha revolver som björnskydd

- De söta nallebjörna uppskattar inte att man kommer och stör med en röjsåg, då blir de sura, säger Per-Erik Johansson, som efter att en annan man i Dalarna blev riven av en björn, ansökte om tillstånd att ha en revolver av kaliber 357 för att skydda sig när han arbetar i sitt skogskifte i Fu.



Länsrätten ifrågasätter inte att Per-Erik Johansson behöver något slags skjutvapen för att skydda sig själv, och rätten tror också att en revolver i vissa situationer kan förbättra Per-Eriks skydd mot rovdjur.



Men Länsrätten tycker inte att Per-Erik Johansson kunnat visa att rovdjurstätheten är så stor att just han behöver en revolver.

"Han kan inte, vid jämförelse med andra människor som vistas i rovdjurstäta områden, anses ha ett särskilt behov av en revolver", skriver Länsrätten, som också hänvisar till en dom i Regeringsrätten, där en fårägare 2004 inte fick beväpna sig med revolver mot björn.



Polisen ansåg heller inte att revolver var ett lämpligt skjutvapen. Men det tillåtna - att ha ett gevär med sig i skogen - är inte bra lösning, enligt Per-Erik Johansson.

- Det är för långt och för klumpigt. Jag måste ha det på ryggen och det tar för lång tid att ta fram om jag skulle stöta på en björn.



Finns det någon annan fördel med revolver?

- Ja, om man skulle hamna under björnen har du chansen att sätta in revolvern i käftarna och trycka av.



Finns det några risker med att skogsarbetare bär vapen?

- Det finns risker med allt. Det gäller att ha en säker hantering. Jag har gått med i en pistolskytteklubb och lärt mig hantera vapen, säger Per-Erik Johansson, som har överklagat till Kammarrätten men inte fått prövningstillstånd.



Nu vill han att Regeringsrätten tar upp fallet, trots att de redan sagt nej till revolver en gång.

- Får jag avslag får jag ta med ett gammalt svartkrutsvapen. De är licensfria. Men det är inte ett säkert vapen att bära med sig.Torbjörn Esping