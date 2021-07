Han vill bygga vindkraft på ön

Skogs- och lantbrukaren Pär Öström som sommartid också kan titulera sig fiskare, vill bygga nio vindkraftverk på sin och fyra andra markägares mark på Trundön i Piteå skärgård. Tanken är att det aktiebolag som han har bildat ska driva verksamheten.

- Jag har varit intresserad av vindkraft i många år, säger han.

Redan för åtta år sedan började han med det stora projektet men uppfattade då att tiden inte riktigt var mogen.



För ett och ett halvt år sedan startade han om och är nu mitt inne i tillståndsprocessen.

Under november månad ska han sätta upp en hundra meter hög vindmätningsmast i mitten av det tänkta området för att mäta vinden under ett års tid.



Han vet dock tack vare en vindkartering som Uppsala universitet gjort på uppdrag av Energimyndigheten, att det är bra vind på Trundön. Pär Öströms förhoppningar är att kunna börja bygga vindkraftverken under 2011 men innan dess ska många hinder övervinnas.



Piteå kommun och försvarsmakten är tveksamma till det stora antalet vindkraftverk på ön. Färre än nio innebär dock att det blir förhållandevis dyrare att dra ledningar. Men Pär Öström är ändå beredd att diskutera projektets omfattning.



Det finns ganska många vindraftverk i Piteå kommun och byggnadsnämnden är i grunden positiv till fler. Men nämnden vill att Pär Öström gör en detaljplan för området, vilket han också kan tänka sig att göra.

- Ja, om det nu behövs, säger Pär Öström.



Men först vill han ha en motivering till varför en detaljplan måste göras. Det finns grannar som inte är så glada åt projektet eftersom de befarar buller, och ett detaljplanearbete innebär att de får komma med synpunkter.



Vindkraftsprojektet beräknas kosta 300 miljoner kronor och el från de nio vindkraftverken skulle räcka till att försörja

Pär Öström har anlitat ett konsultföretag för att få hjälp i tillståndsprocessen och enligt deras beräkningar håller sig vindkraftsprojektet inom de riktlinjer som finns.Birgitta Sennerdal