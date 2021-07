Han uppfann hjulet igen

Under åren i skördaren kom funderingarna. Måste matarhjulet slira på det sättet? Och måste det bli så mycket skador på stockarna? Finns det inget annat sätt?



-Och så ville jag ha ett hjul som man enkelt kan renovera själv, säger skogsentreprenören som blev uppfinnare.



Hans speciella matarhjul har nu funnits på marknaden i ett par år. I stället för piggar har hans matarhjul knivar som skär in genom barken och in i träfibrerna. Bara några millimeter men tillräckligt för att greppet om trädet ska bli bra utan att skada virket speciellt mycket.



Omkring en miljon kronor räknar Bengt Johansson att det kostat att utveckla hjulet. Det är pengar som till stor del moderbolaget, hans entreprenadföretag, fått stå för.





Patentansökan

Ny satsning

Av Almi Företagspartner fick han hjälp med förberedelserna till patentansökan. Bland annat måste marknaden undersökas för att se att uppfinningen verkligen är ny.-I värsta fall lägger man annars ner en massa arbete för att söka patent på något som redan finns.Han startade företaget Lima Innovation för att sälja sin produkt. Tillverkningen lades ut på ett företag i trakten.Men då kom plötsligt motgångarna. Liknande produkter dök upp på marknaden. Två andra stora tillverkare hade tagit efter hans idé och börjat tillverkning. Bengt Johansson fick känna på nackdelarna med att vara liten.-Jag var på dem ett tag och vi var på väg upp till domstol men jag räknade ut att den som har störst plånbok klarar sig. Så jag fick ge mig.-Då kände jag att jag lagt ner två års arbete på att ta patent och det var inte värt fem kronor en gång. Då gick väl musten ur lite.Men i vår kommer en ny satsning på marknadsföring. Dessutom är han på gång med ett nytt hjul för flerträdshantering.-Vi ligger bra till med en unik produkt. Hans Dahlgren