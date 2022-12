Han tror på skog och vindkraft

Den tyska energiomläggningen, energiewende, där kärnkraften ska fasas ut sägs vara ett stort och dyrbart experiment.

Men då ska man beakta att kärnkraften bara står för 15 procent av den tyska energiförsörjningen medan svensk kärnkraft står för 40 procent.– Utmaningen för oss är större än för Tyskland. Inget land i Europa förutom Frankrike och Litauen är så kärnkraftsberoende som Sverige, säger Ibrahim Baylan när ATL träffar honom en gråkall februaridag i Stockholm.– Det kommer inte att bli lätt men jag tror att det går. Få länder har så bra förutsättningar som Sverige att ta bort kärnkraften.Kärnkraftens relativa storlek, och om och när kärnkraften ska avvecklas och i vilken takt, blir helt avgörande för lönsamheten inom den alternativa gröna energisektorn. Regeringens budskap är dubbelt.Miljöminister Åsa Romson säger att målet är att avveckla två reaktorer under innevarande mandatperiod. Energiminister Ibrahim Baylan ger ett annat budskap:– Att de nuvarande reaktorerna kommer att fasas ut, inte minst av ekonomiska skäl, tror jag att alla inser. Och att bygga nytt utan stöd med dagens låga elpriser är inte lönsamt.Med dagens låga elpriser är inte heller vindkraften lönsam, inte ens om man lägger till elcertifikaten och lägre investeringskostnader.– Jag är inte den som går omkring och ger råd av det slaget, men jag tror på landbaserad vindkraft. Alla måste göra sin egen kalkyl. En av de stora utmaningarna är ju hur vi kombinerar låga och konkurrenskraftiga elpriser och ändå behålla en god investeringsvilja. Det är ingen lätt ekvation att få ihop.Långsiktiga spelregler krävs i en industri där investeringshorisonten är 20 år och längre, men så har inte varit fallet.Beroende på vem som haft majoritet har förutsättningarna ändrats.Den politiska smärta statsminister Stefan Löfven tvingats utstå genom att administrera alliansens budget är snart slut då den röd-gröna regeringen lägger sin vårbudget och som oppositionspartierna förutom SD lovat att passivt stödja.I den utlovas förändringar, som en sannolik ökning av stödet till solcellsutbyggnad med 100 miljoner kronor. Men räkna med att stödnivåerna faller i takt med att investeringskostnaderna gör det.– Investeringskostnaderna har fallit med 80 procent och en del bedömare tror att de faller ytterligare 40-50 procent, det kommer att påverka stödnivåerna, säger Ibrahim Baylan.Solcellsel står för en mikroskopisk andel av energiproduktionen och lär göra det framöver. Det är åt vindkraft och skogen Ibrahim Baylan blickar när det gäller att ersätta kärnkraften.– Inom biomassa har Sverige en stor potential och redan idag står den för 140 terawattimmar, främst värme. Många tror att det finns en mycket större potential i skogen.Men Sverige har tappat initiativet, bland annat inom cellulosabaserade drivmedel, där skogen ska utgöra en råvarubas och Ibrahim Baylan pekar något oväntat ut en medskyldig.– Vi måste få EU att förstå att Sverige inte skövlar skogen och att dessa satsningar inte slår ut matproduktionen. Det jobbar vi på och därför har jag bjudit in EU:s energikommissionär Miguel Arias Canete för att visa honom.Historiskt har låga energipriser varit eftersträvansvärt, men så tycks det inte vara i dag med global uppvärmning. De låga oljepriserna sätter också griller i huvudet på politikerna.– Om de här låga priserna på fossil energi skulle bestå och vi har den globala uppvärmningen, ja, då har vi problem. Investeringsviljan kan avta och det oroar mig för vi måste ha en övergång. Vi människor kan inte fortsätta elda upp kol, gas och olja som vi gjort, säger Ibrahim Baylan, som är uppväxt på ett lantbruk utan elektricitet på den turkiska landsbygden.Förblir marknadspriserna på energi låga kommer det att krävas dels subventioner till önskade energiformer, dels skattebestraffningar på icke-önskvärda.Redan i dag utgör skatten 57 procent av bensinpriset vid pump mot bara 27 procent 1980. Känns det lockande att öka andelen?– Det är en budgetfråga och vad som är acceptabelt brukar ju skifta över tiden.Den första generationens etanol baserad på lantbruksgrödor, som Lantmännen producerar i sin fabrik i Norrköping, tycks också ha tappat sin gunst hos politikernas och några nya stimulanser nämns inte.– Den etanolen är inte död, men den har det svårt, säger Ibrahim Baylan.Konsultfirman Ramböll har räknat ut att om vindkraften ska ersätta kärnkraften behövs utöver dagens 3 000 kraftverk ytterligare 15 000 vindmöllor.Denna väderberoende energi är inte helt tillförlitlig och för att säkra effekten i elnäten så att det alltid finns el kommer vattenkraften att få bära hela det ansvaret om och när kärnkraften försvinner.Nu har vattenverksamhetsutredningen lämnat sitt förslag och skrämt upp såväl små som stora vattenkraftsoperatörer. Även här är Ibrahim Baylan otydlig om vad regeringen avser göra och med viss hänvisning till regeringskollegan Åsa Romson (MP).– Frågan ligger på Åsa Romsons bord, men vi tittar på den och pratar om den och jag är helt med på att minimera konsekvenserna för miljön och fisket om det går att genomföra till rimliga kostnader.Svensk Energi har räknat ut att vattenkraften skulle behöva byggas ut med 30 procent för att reglera vindkraften och frågan är då om landets cirka 4 000 små vattenkraftverk kan vara med där.– Jag tycker själv det är oklart vad konsekvenserna av den här utredningen är, säger Ibrahim Baylan, som i höstas kastades in som energiminister i statsminister Stefan Löfvens regering efter att under 20 års tid skolats som skol- och utbildningsminister.– Som skolminister är man inom ett område där alla anser sig vara experter och som deltar i debatten, alla har ju gått i skola. Men på det personliga planet måste jag säga att det händer mer inom energiområdet än i skolan.