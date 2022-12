Han tror på grönt ljus i Norge

Han räknar med att försäljningen av Icas norska verksamhet till Coop slutförs senast i maj, skriver Dagens Industri.

Kan tvingas sälja

– Jag är säker på att affären blir av, säger Per Strömberg till tidningen.Icas norska verksamhet har de senaste sju åren gått med 600 miljoner kronor i förlust per år.I oktober meddelade Ica-gruppen att Coop Norge har för avsikt att köpa Ica Norge för 2,8 miljarder kronor - under förutsättning att norska Konkurransetilsynet ger klartecken till affären.I tisdags meddelade myndigheten att den har för avsikt att göra en fördjupad granskning och att beskedet dröjer till den 18 maj nästa år.Per Strömberg tror dock inte att uppgörelsen är i fara.– På vissa geografiska områden kommer Coop Norge att få en hög andel. Det lär innebära att Coop kommer att tvingas sälja en del butiker. Men det är något som både vi och Coop har räknat med redan från början, säger Per Strömberg.