Han testar gränserna för fäbodbruket

SÄRKSJÖN ATL

Ett stort färskt vargspår bland klövavtrycken på den svarta stigen kan vara förklaringen till att vi inte hittar några kor.

Med en stor spann kraftfoder går vi en sväng runt Särksjön med Fulufjället i bakgrunden.

- Kossera! ropar Christer Afséer. Men trots att han såg dem på morgonen håller sig de drygt 40 korna och deras kalvar undan.





Anses förvildade

Tvist med Sveaskog

Retar byborna

När länsstyrelsen läser det här kommer den att känna sig ännu säkrare på att det var rätt att dra in fäbodstödet."Det finns stora brister i den dagliga tillsynen av djuren, vilket gör att djuren blir förvildade och svåra att samla in. De bildar mindre flockar som gör sina egna betesrutiner som ­inte styrs av fäbodbrukaren", skriver handläggaren Anki Hedén till ATL.Christer Afséer anser att länsstyrelsen har helt fel, och har överklagat beslutet. Han är övertygad om att djuren har det bra.- Jag åker upp dagligen och kollar av. Men jag kan inte hålla djuren i handen. Visst kan det ta längre tid innan jag hittar ett djur.Samtidigt som Christer Afséer kämpar mot länsstyrelsen har han också en tvist med Sveaskog.- De ifrågasätter mulbetesrätten, säger han. Korna är inte bara på Christer Afséers mark, utan rör sig över flera hundra hektar skog och våtmark och stör enligt Sveaskog älgjakten.Sveaskog vill att djuren ska tas hem före älgjakten, som börjar 6 september. Men Christer Afséer vill inte ta in korna förrän första snön i mitten av oktober.- Vi vill ju utnyttja betet så långt som möjligt och det krockar med älgjakten. Vad blir förtjänsten om vi ska fodra dem med hö i ytterligare sex veckor? Det är inte fråga om att vi är ogina, det är en fråga om överlevnad, säger han.- Jag är nog en besvärlig person, men om man tycker att man har rätt, varför ska man ge med sig?Christer Afséer och hans fru Kristin Esseth flyttade till Sörsjön för 13 år sedan och är de enda i Sörsjön som försörjer sig på gårdsbruk. Vid sidan av lantbruket driver de en stor turistverksamhet med hästar och hundspann. 70 hundar ligger och slöar i hundgården.- Vi brukar gården med turister och djur, säger Kristin Esseth.Djuren på fäboden skulle naturligtvis kunna beta nere vid älven. Men det är inte lätt att få tag i arrenden. Som inflyttade och med en relativt framgångsrik verksamhet har Kristin Esseth och Christer Afséer retat många i byn.Dagen efter åker jag själv ut till fäboden. Träffar en ko. Hon är inte alls förvildad. Kommer snällt till mig lockad av skramlande pellets. Äter lugnt trots mina fotoblixtar. Och drar sedan ut på fjället igen. Torbjörn Esping