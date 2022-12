Han ställer upp med sin ekogård

Olle Linder är tredje generation på gården. Paret tog över 1989 och har från början satsat på ekologisk produktion.

– Jag är väl en av de som hållit på längst. Jag har inte velat använda kemikalier i jordbruket och vill att grisar ska få jord på trynet, säger Olle Linder.Åsbergby gård har ungefär 200 hektar åker under plog och 70 hektar naturbeten - allt ekologiskt odlat.– Man måste tåla att se tistlar. Men även om spannmålsskörden ger hälften av vad konventionell odling ger så är ekonomin ungefär likarartad.De något bättre priserna på ekologiskt kött gör att ekonomin på gården går ihop. Det har länge varit svårt att få konsumenter att köpa ekologiskt kött. Men de senaste åren verkar trenden ha vänt.– Vi som har varit uthålliga får kanske vår belöning nu.Åsbergby gård föder upp 170 dikor av rasen hereford och 800 ekogrisar per år. Familjen Linder är självförsörjande på ekofoder till sina djur.Till gården hör även cirka 380 hektar skog, vilket gör att den också sköter uppvärmningen med egen skogsflis.– Jag vill inte utöka mer och behöva köpa in foder, säger Olle Linder.Gården är med i föreningen Jord på trynet. Det är 24 svenska ekologiska bönder som föder upp i stort sett alla Kravgrisar i Sverige.Tillsammans föder de upp omkring 24 000 grisar om året. Det är mindre än en procent av alla grisar som produceras i Sverige.– Vi ser gärna att det blir fler, säger Olle Linder.