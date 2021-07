Han mår kanon efter två månaders potatisdiet

När ATL.nu senast rapporterade om Chris Voigt, chef för Washington State Potato Comission, hade han hållit sig till potatisdieten i en månad. I onsdags avslutade han utmaningen efter ytterligare 30 dagar och den första normala måltid han intog var enligt Farmers Weekly en traditionell amerikansk Thanksgiving-kalkon. Och visst hade han ugnsstekt potatis till...



Chris Voigt uppger att han under sin 60-dagars potatisdiet gått ner 9,5 kilo i vikt, minskat sina kolesterolvärden och förbättrat sina blodsockervärden. Dessutom var han billig i drift under potatisdieten. Kostnaden för en veckas potatisprodukter var motsvarande 100 svenska kronor.



Han uppger sig också må "great" men uppmanar trots allt inte någon att följa hans exempel. Hälsoexperter varnade innan han startade sitt experiment för att potatis bland annat saknar vitaminer som C, A och K samt andra viktiga ämnen som kalcium och omega-3-fettsyror.ATL.nu