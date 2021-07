Han köpte förpackningsmaskin på Alibaba

Krävs tre personer

Maskinen är planerad att användas för broccoli, som blir hans största grönsaksgröda, samt fänkål och eventuellt selleri. Men maskinen går i princip att använda på alla liknande grödor med samma omfång som ska styckförpackas. Det är alltså ingen påsmaskin som även kan slå in mängdvaror som morötter och potatis.

Fänkålsplantorna, som har köpte och satte ner i omgångar under våren, ser hittills bra ut, och planen är att de ska skördas i omgångar nu under hösten. Totalt har han satt 66 000 plantor per hektar.