Han har väntat i tio år på ersättning

Enligt Jörgen Andersson hade han kontrakt med dåvarande Skogsvårdstyrelsen, som fungerade som beställare åt dåvarande Banverket, för att bygga en ny bro över Lillån hösten 2004.

Under bygget stoppades vattenkraften under några månader och Banverket skulle ersätta företaget Västergötlands Kraft för förlorad elproduktion.– Jag förlorade drygt 220 000 kronor på stoppet. Jag skickade en faktura på beloppet, men jag har ännu inte fått några pengar, säger Jörgen Andersson.I ett brev till Jörgen Andersson 2005 hävdar Skogsvårdsstyrelsen att den försökt få tag på honom utan att lyckas.Myndigheten tyckte dessutom att fakturan saknade underlag och ville bara betala 75 000 kronor.Banverket skickade också ett brev ett halvår senaremed begäran om att Västergötlands Kraft skulle komma in med en ny faktura på 75 000. Annars skulle verket ansöka om en nedsättning av beloppet.Banverket hänvisade också till att det inte kunde nå Jörgen Andersson.– Vi har haft samma adress och telefonnummer sedan 1983, så jag kan inte förstå att de inte har fått tag i mig. Du lyckades ju få kontakt med mig på första försöket.Jörgen Andersson är arg på myndigheterna och bryr sig inte om vilken myndighet som nu är aktuell att få ersättning från.Skogsvårdsstyrelsen som han hade avtal med heter numera Skogsstyrelsen och Banverket är numera Trafikverket.– Det är alldeles omöjligt att få ut pengarna från dem. Jag har skrivit tillbaka till dem, men de lyssnar inte. Det är omöjligt att få rätt mot myndigheterna som liten egenföretagare, menar Jörgen Andersson.Nu har Jörgen Andersson bett advokaten Peter Gustafsson i Borås att driva hans ärende.Han skickade den 13 januari i år ett brev med en fordran på 223 241 kronor jämte dröjsmålsränta till Skogsstyrelsen.– Ärendet ligger tio år tillbaks i tiden och vissa personer finns inte längre kvar på Skogsstyrelsen. Jag har precis börjat titta på ärendet och ska också begära in uppgifter från Trafikverket. Det kan ta lite längre tid än det brukar göra, säger Christel Magnusson, jurist på Skogsstyrelsen.