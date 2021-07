Charolais-korna i Sven-Olof Häggs stora lösdriftsstall utanför Eslöv njuter av den stigande vårvärmen. Solen lyser upp deras gula öronmärken från Jordbruksverket. Men de har även ett annat öronmärke i form av en liten orange sensor. När djuren går in i brunst skickar sensorn signaler via en antenn varpå Sven-Olof Hägg får ett larm i sin mobiltelefon och snabbt kan boka in seminering.