Han gör valutaklippet

Stora Råby ATL

När vi träffas vet Mårten Blad att företaget tjänat 80 öre per euro på gårdsstödet. Han funderar lite på om man kan kalla utfallet av valutasäkringen för vinst. Det handlar ju inte om spekulation, utan att veta vad man får betalt för sin produktion.

- Men så är det. Det blev vinst det här året, säger han.



Han berättar att de tre kompanjonerna på Lundaslättens Drift AB tidigt bestämde sig för valutasäkring. Tveksamheten gällde vid vilken nivå de skulle låsa priset. När de väl enats om att säkra 160 000 euro till en kurs på 11 kronor följde förstås en spännande tid och Mårten Blad erkänner att man stundtals satt som på nålar.

- Värst var det när vi väl hade beslutat oss. När kronkursen var uppe och vände på elva och femtio var det nervöst. Jag satt hela dagarna och hade ett extra öga på datorskärmen.



Med en sådan kronkurs mot euron i dag hade Mårten Blads bolag tvingats skicka över 80 000 kronor till banken i stället för att kamma hem 128 000 kronor. Men gårdsstödet hade förstås ökat med samma belopp.



Nervositeten handlar mest om girighet, för som han själv säger går det inte att förlora på en valutasäkring, däremot kan man vinna.



Förutom valutasäkringen av gårdsstödet arbetar Lundaslättens Drift AB konsekvent med att säkra priserna på sina grödor. De band sitt maltkornspris till 1,95 kronor, nu är spotpriset nere på drygt 80 öre. De låste rapspriset på 3,40 kronor per kilo, nu får man 2,34 kronor. Även grundpriset för betorna, som sätts i euro, säkrades, vilket gav 1 500 kronor extra per hektar.

Idel lyckade affärer kan man tycka. Men när det gällde rågen återkommer Mårten Blad till den farliga girigheten.



- Vi sitter fortfarande med rågen osåld, eftersom vi länge väntade på en uppgång i priset som aldrig kom.

I dag betalas 80 öre kilot för rågen på spotmarknaden (Lantmännen). I augusti förra året låg priset på 1,64 kronor per kilo.



Det var dessa höga nivåer Mårten Blad hoppades på. Vid årsskiftet var priset nere på drygt 90 öre, men steg under den tidiga våren upp mot en dryg krona.

- Kanske kunde priset öka lite till innan vi låser det, tänkte Mårten Blad.



I stället gick det bara utför.

- Där gjorde vi en riktig tabbe.

Mårten Blad ger inga råd till andra mer än att man måste utgå från sin egen kalkyl när man bestämmer sig för en prissäkringsstrategi. Det handlar om att bestämma sig för vilken intäkt man behöver, låsa priset där och inte snegla på vilka vinster man kan göra.

- Vill man spekulera är det bättre att gå till börsen, säger han.



Ändå kan man konstatera att den svängiga marknaden det här året hjälpt Lundaslättens drift AB till goda affärer. Utan prissäkringar hade intäkterna minskat med en tredjedel.

Uttryckt på ett annat sätt; en tredjedel av företagets in­täkter beror på att man noga följer marknaden och tar ett antal finansiella beslut under året.



En verklighet långt ifrån den gamla tidens bondevärld då bonden gjorde så gott han kunde på åkern och fick betalt i årligen fastställda priser. Dan Birgerson