Han förlorar stödet i förtid

För två år sedan lovade Urban Svantesson att hans marker kring Hagbysjön söder om Eskilstuna ska betas för att skapa en miljö som är lockande för vadarfåglar.



Han ingick ett åtagande på fem år för betesmark med särskilda värden efter att länsstyrelsen slagit fast hur stor areal som skulle omfattas.



Urban Svantesson har skött sin del av åtagandet. Ändå får han mindre i ersättning från och med i år. Jordbruksverket dömde nämligen ut den våtaste delen av hagmarken som ­betesmark i samband med blockdatabasinventeringen.



Att länsstyrelsen 2007 bedömde att det var betesmark spelar ingen roll. Urban Svantesson tycker att det känns obehagligt att förutsättningarna kan ändras under löpande åtagande.

- Har man kalkylerat och byggt och investerat i djur med de förutsättningar man trodde man hade 2007, då blir man ju väldigt förvånad om de plötsligt rycks bort.



Länsstyrelsen har förklarat förändringen med att de var för snälla när de satte gränserna. När Jordbruksverkets inventering kom till en annan slutsats var det bara att ändra förutsättningarna.

- Men om länsstyrelsen varit för snäll, då ska väl de stå för det och i så fall betala ersättningen tills åtagandet gått ut?

För Urban Svantesson handlar det inte om några stora summor, det är runt 4 hektar som försvunnit vilket minskar hans miljöersättning med ungefär 15?000 kronor per år.

- Men för någon med mycket mark kan det handla om det som ska betala en ny ligghall.



Klara Ekengard på Jordbruksverkets miljö- och regionalstödsenhet beklagar att Urban Svantessons miljöåtagande krympt. Samtidigt konstaterar hon att en bedömning av vad som är betesmark måste göras och att de regler som gäller nu uppfyller EU:s krav, vilket de som länsstyrelsen följde tidigare inte gjorde.



- Så här i efterhand så gjorde länsstyrelsen fel 2007 även om de gjorde rätt enligt de instruktioner de hade då. Det är lite snårigt.



Urban Svantesson säger att han kommer att tänka sig noga för innan han går in i ett nytt åtagande som löper över flera år. Klara Ekengard ser ingen anledning för lantbrukare att tveka.

- Det här är ett undantagsfall. Det baseras helt på de ­enorma sanktioner som Sverige riskerat att få. Det är inget vi har för vana att göra och ingenting vi hoppas på att göra igen. Grunden är att åtagandet ska ligga fast i fem år och det är väldigt viktigt att det gäller både brukaren och myndigheten.



Hur många miljöåtaganden som påverkats av blockdatabasinventeringen är inte klart. Flera ärenden är fortfarande under utredning.



Klara Ekengard uppmanar missnöjda bönder att ta kontakt med länsstyrelsen. Urban Svantesson tänker överklaga. Sara Johansson