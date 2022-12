Han flög för miljoner - på aktieägarnas bekostnad

Själv har han betalat 54 000 kronor - men först i efterhand.

Överutnyttjade flyget

Åklagaren förvånad

Den som godkänt resorna, Industrivärdens vd Anders Nyrén, har nu fråntagits rätten att skriva under fakturorna, rapporterar Svenska Dagbladet Näringsliv i dag.Utredarna Svante Forsberg och Johan Munck konstaterar att Sverker Martin-Löf under den period de har granskat, 2010 till 2014, gjort 36 flygningar med privatjet.I flera fall har en eller flera familjemedlemmar varit med ombord.Utredarna konstaterar att resorna visserligen ligger inom ramen för SCA:s flygpolicy men är ändå kritiska eftersom det handlar om så många resor.Det synes befogat att tala om ett överutnyttjande, särskilt som det i stor utsträckning varit fråga om möten som planerats in långt i förväg, skriver de i rapporten.Utredarnaslutsats att det inte har begåtts några lagbrott, till exempel mutbrott i samband med SCA:s påkostade jakter, förvånar åklagaren Thomas Forsberg som inlett en förundersökning i ärendet.– På vilka grunder kan de göra en sådan långtgående bedömning? Om det inte fanns något tjänstesamband, vad var då syftet med att bjuda in just dessa personer till de aktuella jaktresorna? Om det inte pratade om tjänsterelaterade frågor, vad pratade de då om på jakterna? Vad knyter dessa personer samman, schack eller frimärken, frågar sig Thomas Forsberg syrligt.