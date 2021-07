Han fick böta för att korna betade under fel tid

Mellan 2007 och 2008 ökade antalet åtalsanmälningar för brott mot djurskyddslagen från kommuner och länsstyrelser från 156 till 219. Björn Dahlén, djurskyddschef på Jordbruksverkets avdelning för djurskydd och hälsa, har inget bra svar på vad ökningen kan bero på.



- Man har ju påpekat kontrollmyndigheternas skyldighet att göra åtalsanmälningar när de har en rejäl misstanke om att straffbar handling har gjorts. Det behöver inte vara de allra värsta vanvårdsfallen, de som leder till djurförbud, för att en anmälan ska göras.



Jordbruksverkets statistik omfattar inte vilka djur som utsatts för brott, men Björn Dahlén tror att det handlar

om minst lika många sällskapsdjur som lantbruksdjur.



En av siffrorna i statistiken är Östen Larsson som har en liten mjölkgård i östra Halland. Han anmäldes av kommunens djurskyddsinspektör i juni 2008 och fälldes ett år senare. Straffet blev 4 000 kronor i dagsböter plus 500 kronor till brottsofferfonden. Hans brott: han hade inte sina elva kor på bete under tio dagar i juni.

- Vi har överklagat domen, vad vi vet är det ingen som blivit dömd för detta innan, det blir ju en prejudicerande dom, säger Östen Larsson.



Kvigorna hade släppts på bete tidigare men en rad omständigheter överväldigade Östen Larsson. Betet var dåligt, kornas klövar var inte verkade och rykten om varg i trakten oroade honom. Dessutom krävde försenat arbete i skogen uppmärksamhet, och han kände att det inte fanns tid att släppa ut och ta in korna varje dag.



Efter djurskyddsinspektörens besök släpptes korna ut.

- De skulle ut i den vevan i vilket fall, säger Östen Larsson.

Gick ute i november

Enligt honom gick korna sedan ute in i november vilket gjorde att de sammanlagt gick på bete längre än fyra månader, den lagstadgade minimigränsen. Men utevistelsen måste infalla mellan den 1 maj och den 15 oktober för att uppfylla kraven. Han missade slutdatumet med 10 dagar.



Hade han tillhört Västra Götalands län, som börjar på andra sidan sjön, hade Östen Larsson inte begått något brott. Där krävs det bara tre månaders bete. Sara Johansson