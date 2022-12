Han brukar 6 000 hektar mark i Australien

Mycket av odlingen är havre som tas till hö och en stor del av det säljs på export till Japan och i viss mån till Korea och Taiwan.

Budgeterar för 5 ton

Har tio anställda

– Vi pressar höet vid 12 procents vattenhalt, så det måste vara väldigt torrt. Vi säljer det sedan till en exportör och exportören pressar det till mindre balar. Sedan lägger de det i containrar och skeppar iväg det.Darryl Jensen budgeterar för en skörd på 5 ton per hektar, men kan få uppåt 10 ett bra år.– Men då är det svårare att få exportkvalitet på höet. De vill ha ett grönt hö med mycket energi. Och de betalar efter höets kvalitet.En del av höet säljs också på den inhemska marknaden och enligt Darryl Jensen finns det vanligtvis en efterfrågan.– De senaste åren har vi sålt hö till platser 2000 km bort från gården där det produceras.Han har tio anställda och när det är dags för skörd i början av oktober tar han in 6-10 personer till. De kör dygnet runt och det tar 6-8 veckor innan de huggit klart. När höet är borta släpper han får på marken som går där från november till maj. Han köper och säljer 8000 får per år.– Sedan skickar vi iväg fåren och så odlar vi det igen. Med växtskydd i fokus ––– Olika tekniker för mekanisk ogräsbekämpning