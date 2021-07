Hampfrökaka svårsmält för kor och får

Linda Karlsson har i sin doktorsavhandling visat att hampfrökaka som proteintillskott åt mjölkkor ökade avkastningen upp till en viss gräns som gick vid 143 gram per kilo torrsubstans i fodret. Om en andel spannmål byts ut mot hampfrökaka i foderstaten till mjölkkor ger det mer råprotein, fett och fibrer i fodret. Däremot minskar andelen stärkelse och foderstatens beräknade energiinnehåll sänks. Hampfrökaka innehåller nämligen en stor mängd icke nedbrytbara fibrer som korna inte kan utnyttja.



För kor som fick mer hampfrökaka än 143 gram per kilo torrsubstans i sitt foder sjönk avkastningen igen. Ju mer hampfrökaka som ingick desto mindre blev koncentrationen av mjölkprotein respektive mjölkfett, och desto mindre effektiva blev korna att omvandla foderprotein till mjölkprotein.



Linda Karlsson testade även hur hampfrökaka fungerade som fodertillskott åt lamm som i övrigt fick en kornbaserad foderstat. De lamm som fick hampfrökaka (218 gram per kilo torrsubstans) växte inte bättre än de som inte fick något proteintillskott. Lammen som fick hampfrökaka förbättrade inte heller sin foderomvandlingsförmåga.



Linda Karlsson konstaterar att hampfrökakans fodervärde begränsar användningen till idisslare.

- Framför allt behövs lösningar på problemet med den stora andelen icke nedbrytbara fibrer för att undvika ett lågt energiinnehåll, kommenterar hon.ATL.nu