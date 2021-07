Halverad bensinnota - med luft

- Tekniken är fullt realistisk, säger Per Tunestål, forskare i förbränningsmotorer vid LTH, i en kommentar.





Ger extra skjuts

Bra i storstäder

Indier intresserade

Det låter kanske som science-fiction. Men i själva verket handlar det om lufthybrider, eller pneumatiska hybrider som tekniken också kallas.Varje gång du bromsar din bil uppstår energi. I dag används inte den energin, men nu har det visat sig att den går alldeles utmärkt att spara i form av tryckluft för senare bruk.Då kan den ge motorn en extra skjuts vid start - och därmed para in på bensinen vid tomgångskörning, skriver LTH i ett pressmeddelande.Särskilt användbar kan tekniken vara för ryckig och långsam körning, exempelvis för bussar i storstadstrafik.- Mina resultat visar att stadsbussar i storstäder skulle kunna minska bensinförbrukningen med 60 procent, säger doktoranden Sasa Trajkovic som nyligen lade fram en avhandling i ämnet.Han har också kommit fram till att 48 procent av bromsenergin, som komprimeras och sparas i en liten lufttank kopplad till motorn, senare kan återanvändas.Det gör att lufthybriderna i återvinningsgrad kan mäta sig med dagens elhybrider.Elbilar och elhybridbilar tillvaratar redan i dag bromsenergi för att driva en generator som laddar batterierna. Men enligt Per Tunestål skulle lufthybrider bli mycket billigare att tillverka.Steget till kommersiell användning behöver därmed inte vara så långt.- Nyligen blev jag kontaktad av fordonstillverkare i Indien som ville köra i gång med lufthybrider, berättar Per Tunestål. ATL.nu