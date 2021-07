Hälsinge Lantkök köper Rydells kött

Hälsinge Lantkök med varumärket Hälsingestintan har under flera år samarbetat med Rydells kött.



Nu tar alltså Hälsinge Lantkök över för att säkra företagets volymutveckling. Anders Rydell blir platschef och företaget beräknar att de behåller all personal. Under året ska anläggningen byggas ut vilket innebär att de nyanställa inom ett år när nybyggnationen är klar.



Hälsinge Lantkök räknar till en början med en årsvolym av 2 000 ton styckad volym och utöver det tillkommer förädling i form av bland annat konsumentpack. ATL.nu