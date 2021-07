Halländsk grisbonde vill dubbla produktionen

Den dubblade mängden grisar innebär att det kommer att produceras cirka 7660 kubikmeter flytgödsel per år. Enligt länsstyrelsens beslut krävs därför nya och större lagringsutrymmen.



Ammoniakutsläppen beräknas öka från dagens 3,7 ton per år till 5,9 ton per år. Länsstyrelsen kräver att det nya stallet ska förses med kylning i gödselrännorna och att spridningen ska ske med hög kapacitet. Detta för att så mycket som möjligt av gödseln ska kunna spridas vid lämpliga tidpunkter.



Enligt tidningen kan länsstyrelsens beslut överklagas fram till och med 24 september. ATL.nu