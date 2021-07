Vad kan vara mer matchande än en klarblå himmel och ett helt gäng med klarblå traktorer?! Roy och Johan Nilsson, far och son, driver Hägvide Lantbruk i underbara Stånga och här är hela gårdsplanen fullsmockad av Ford och New Holland. Mitt i det stora blåa traktorhavet står en gul New Holland-tröska.